На Западе рассказали о крупнейшем продвижении российских войск

Российские военнослужащие в октябре совершили крупнейший прорыв на Украине с начала военного конфликта. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Мы стали свидетелями крупнейшего продвижения российских войск, какое мы только наблюдали за весь период военного конфликта», — сказал он.

Меркурис отметил, что успешнее продвижение ВС РФ было лишь в первые месяцы начала специальной военной операции.

Накануне военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми заявил, что российские войска передвигаются по территории Украины с ранее не наблюдавшимися темпами.

1 ноября министерство обороны России сообщило, что ВС РФ в период с 26 октября по 1 ноября взяли под контроль 12 населенных пунктов в Донецкой народной республике и Харьковской области.

31 октября газета The New York Times писала, что российские войска в октябре 2024 года добились самых крупных территориальных приобретений с лета 2022 года, поскольку украинские линии обороны прогнулись под постоянным давлением. За последний месяц ВС РФ заняли более 257 кв. км земли в Донбассе, что позволило им взять под контроль стратегические города Угледар и Селидово, которые были опорой украинской обороны в этом районе, отмечается в статье.

Ранее украинский генерал рассказал, что где воюют лучшие бригады ВСУ.