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СК расследует дело о гибели российских военнопленных в Курской области

СК расследует обстоятельства гибели пленных бойцов ВС России в Курской области

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следственный комитет России ведет расследование обстоятельств гибели пленных военнослужащих Вооруженных сил РФ в Курской области. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК России.

В социальных сетях ранее была размещена фотография, на которой изображены российские военнопленные без признаков жизни. При этом у одного из них за спиной связаны руки. Это может свидетельствовать о том, что военные погибли не во время боевого задания, а уже в плену у украинских бойцов.

Как заявили в пресс-службе, временно исполняющий должность заместителя председателя СК РФ – руководителя ГВСУ Константин Корпусов поручил главе следственного управления ГВСУ СК России завести по данному факту уголовное дело, определить точное место, где сделана фотография, провести тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских военнослужащих и установить всех лиц, причастных к преступлению.

2 ноября сообщалось, что командира центра спецопераций «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Матвиишина будут заочно судить в Москве за удары по Курской и Брянской областям, от которых пострадали 12 человек.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в ООН заявили о пытках российских военнопленных солдатами ВСУ.

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