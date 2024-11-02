Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Командира ВСУ будут судить заочно за удары по Курской и Брянской областям

СК: командира центра спецопераций «Запад» ВСУ ждет суд за удары по России

close
Shutterstock

Командира центра спецопераций «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Матвиишина будут заочно судить в Москве за удары по Курской и Брянской областям, от которых пострадали 12 человек, заявили в пресс-службе Следственного комитета России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что следователи завершили расследование уголовного дела по заочному обвинению Матвиишина в совершении террористических актов на территории РФ. Дело с обвинительным заключением было направлено во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2022 году Матвиишин отдавал приказы о нанесении ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов, снаряженных взрывными устройствами, в Курской и Брянской областях.

25 октября Второй Западный окружной военный суд приговорил заочно к пожизненному сроку командира ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федора Ярошевича, который приказывал обстреливать Белгородскую область.

Ранее в России заочно вынесли приговор наемнику из Молдавии, воевавшему за ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами