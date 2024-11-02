Командира ВСУ будут судить заочно за удары по Курской и Брянской областям

Командира центра спецопераций «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Матвиишина будут заочно судить в Москве за удары по Курской и Брянской областям, от которых пострадали 12 человек, заявили в пресс-службе Следственного комитета России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что следователи завершили расследование уголовного дела по заочному обвинению Матвиишина в совершении террористических актов на территории РФ. Дело с обвинительным заключением было направлено во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2022 году Матвиишин отдавал приказы о нанесении ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов, снаряженных взрывными устройствами, в Курской и Брянской областях.

25 октября Второй Западный окружной военный суд приговорил заочно к пожизненному сроку командира ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федора Ярошевича, который приказывал обстреливать Белгородскую область.

Ранее в России заочно вынесли приговор наемнику из Молдавии, воевавшему за ВСУ.