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В ООН заявили о пытках российских военнопленных солдатами ВСУ

ООН: ВСУ пытают российских военнопленных в гаражах, подвалах и частных домах

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Министерство обороны РФ

С 2023 года 104 российских военнопленных на Украине из 205 опрошенных указали на факты о пытках. Об этом говорится в периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине.

«Большинство актов пыток или жестокого обращения с военнопленными, имели место в неофициальных или транзитных местах, включая гаражи, подвалы или частные дома», — говорится в документе.

Пытки российских военнопленных проводились солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) или украинскими силами безопасности в Киевской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Недавно российский военнослужащий Сергей Белица рассказал, как выжил после того, как бойцы ВСУ выстрелили ему в голову и пытали в плену. Вызволить бойца на родину удалось благодаря обмену военнопленных, состоявшемуся в 2023 году.

Ранее в ДНР заочно осудили бойца ВСУ за расправу над российским солдатом в Мариуполе.

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