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Белгородскую область атаковал украинский дрон

Минобороны России: украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожили над территорией Белгородской области, заявили в министерстве обороны России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что попытка атаки по объектам на территории России произошла приблизительно в 15:10 мск.

Украинский беспилотник самолетного типа был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО), рассказали в ведомстве.

До этого в Минобороны сообщали, что российские средства ПВО за прошлые сутки уничтожили 87 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Большая часть дронов Вооруженных сил Украины была уничтожена прошедшей ночью — 83. Из них 36 сбили над Курской областью, 20 — над Брянской областью, 12 — над Крымом, 8 — над Воронежской областью, 4 — над Орловской областью и 3 — над Белгородской областью.

1 ноября Росгвардия сообщила, что за минувший месяц ликвидировала более 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области.

Ранее после атаки ВСУ в Белгородской области загорелась сухая трава.

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Атаки БПЛА на Россию
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