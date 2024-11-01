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В Росгвардии раскрыли число БПЛА, сбитых за месяц в Белгородской области

Росгвардия заявила, что за месяц сбила более 50 дронов в Белгородской области

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Росгвардия за минувший месяц ликвидировала более 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

В заявлении уточняется, что специалисты сбивали дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Только за прошедший месяц в Белгородской области военнослужащие и сотрудники Росгвардии <...> подавили <...> более 50 БПЛА <...>, в том числе разведывательные дроны», — говорится в публикации.

Утром 1 ноября министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи российские системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 83 украинских беспилотника над регионами страны. В частности, в Курской области были уничтожены 36 дронов ВСУ.

В воздушном пространстве Брянской области сбили 20 летательных аппаратов, а в Республике Крым — 12. Еще восемь и четыре БПЛА перехватили в небе над Воронежской и Орловской областями соответственно. Оставшиеся три беспилотника ликвидировали в Белгородской области.

Ранее журналисты рассказали о дроне ВСУ, влетевшем в окно школы в Белгородской области.

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