В Харькове слышны взрывы

Несколько взрывов произошло в городе Харькове, расположенном на востоке Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

«Взрывы в Харькове!» — говорится в заявлении.

Иная информация о ситуации в городе не поступала.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что сейчас на территории двух регионов страны действует воздушная тревога. В «красную зону» попали Харьковская и Сумская области.

1 ноября оперативное командование украинских войск «Север» заявило, что в поселке Краснополье в Сумской области произошел один взрыв. В результате в населенном пункте был поврежден объект критической инфраструктуры. О какой именно постройке идет речь, представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) не уточнили.

До этого в городе Дергачи, расположенном в Харьковской области, зафиксировали серию взрывов. Как рассказал Синегубов, после этого на территории населенного пункта начался пожар. На место ЧП выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее в Киеве после взрыва выявили повреждение здания Генерального штаба ВСУ.