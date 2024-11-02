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Семь солдат ВСУ сдались в плен российской армии в Курской области

Минобороны: семь военных ВСУ сдались в плен российской армии в Курской области

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24 Mechanised brigade/AP

Российские военные продолжают освобождать территорию Курской области, семь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские войска отразили четыре контратаки в районе населенных пунктов Камышовка и Новоивановка. Кроме того, были сорваны попытки атак ВСУ в районе населенных пунктов Дарьино и Леонидово.

«ВСУ потеряли до 30 человек, семь военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении.

Недавно пленный украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказал, что на Украине полицейские и сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) проводят массовые облавы и насильно отправляют людей в армию.

Другой пленный боец ВСУ Александр заявил, что дни, проведенные на поле боя в Харьковской области, были адом.

Ранее пленный украинец рассказал о вербовке в ВСУ под угрозой пыток заключенных.

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