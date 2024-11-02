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Мобилизованный украинец назвал адом службу на передовой

Сдавшийся в плен боец ВСУ Александр назвал адом службу на передовой

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боец 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр заявил, что дни, проведенные на поле боя в Харьковской области, были адом. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, он вместе со своими сослуживцами находился на передовых позициях около девяти дней.

«Это реальный ад. Невозможно было ни сидеть, ничего. Головы не поднять», — отметил он.

Александр рассказал, что на девятый день сражений над позициями ВСУ появился российский БПЛА и разбросал листовки с призывом сложить оружие и подробной инструкцией, как сдаться в плен.

При этом, когда военные решили сдаться в плен, появился украинский беспилотник и сбросил на группу Александра две гранаты. Он находится в России, где получил медпомощь.

1 ноября бывший заключенный, пленный военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец заявил, что вступившие в ряды Вооруженных сил Украины осужденные харьковской колонии обязаны были платить отчисления на содержание заключенных в колониях.

Ранее было названо число военнослужащих ВСУ, взятых в плен за неделю.

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Операция на Украине
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