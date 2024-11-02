На Украине полицейские и сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) проводят массовые облавы и насильно отправляют людей в армию. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что оказался в рядах ВСУ «не по своей воле», а попав в облаву, организованную сотрудниками полиции и ТЦК. Пленный боец отметил, что участники рейда пообещали обновить его личные данные, а затем отпустить.

«Ну, я никуда уже не вернулся. Я руководству позвонил, сказал, что ТЦК забрали, потом у меня забрали телефон», — продолжил он.

Мужчина сообщил, что смог позвонить жене, оказавшись на учебной базе ВСУ. Кроме того, он обратился с просьбой к российским силовикам оказать помощь в том, чтобы его семья перебралась из Украины в Россию.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Так, сотрудник ТЦК открыл огонь из автомата во время проверки документов в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей.

Кроме того, украинские военкомы и полиция организовали рейды в торгово-развлекательных центрах и клубах на Западной Украине. Они также начали устраивать облавы на городских рынках Украины.

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявлял, что в стране усиливается недовольство среди населения из-за роста темпов мобилизации. По его словам, украинские власти обвиняют общество в недостаточной готовности защищать родину.

Ранее стало известно, что командование ВСУ может затеять бунт против власти.