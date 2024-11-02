Министр обороны поздравил военных со взятием Кураховки в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военных, участвовавших в взятии под контроль Кураховки в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит Telegram-канал Минобороны РФ.

«Сегодня, умело работая штурмовыми группами, военнослужащие бригады шаг за шагом приближают день полного освобождения Донбасса», — сказал Белоусов.

Белоусов также отдельно отметил достижения 114-й отдельной мотострелковой бригады. Он подчеркнул, что российские военные с честью выполняют боевые задачи на самых ответственных направлениях.

О взятии под контроль Кураховки стало известно 1 ноября. Населенный пункт был взят в результате наступательных действий группировки войск «Центр».

В этот же день группировка ВС России «Запад» взяла под контроль населенный пункт Першотравневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о взятии под контроль более 10 населенных пунктов за неделю.