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Российские войска взяли под контроль Кураховку в ДНР

Минобороны: войска группировки «Центр» взяли под контроль Кураховку в ДНР

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Иван Родионов/РИА «Новости»

Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Кураховка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке.

В министерстве рассказали, что населенный пункт освобожден в результате наступательных действий группировки войск «Центр».

Военные также нанесли поражение 59-й мотопехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 101-й и 109-й бригад теробороны в районах донецких населенных пунктов Дзержинск, Калиново, Вознесенка, Сухая Балка и Дружба. Потери среди украинских военных составили до 535 человек.

О том, что войска РФ вошли в Кураховку, сообщалось еще 27 октября. Военкоры отмечали, что военные перешли к штурму поселка после того, как взяли под свой контроль населенный пункт Горняк.

Поселок Кураховка находится на подступах к городу Курахово (Покровский район ДНР), который является крупным узлом обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Ранее украинский генерал рассказал, что где воюют лучшие бригады ВСУ.

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