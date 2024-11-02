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ВС РФ освободили населенный пункт в Харьковской области

МО: группировка ВС РФ «Запад» взяла под контроль Першотравневое под Харьковом

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Антон Вергун/РИА Новости

Группировка ВС РФ «Запад» взяла под контроль населенный пункт Першотравневое в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в очередной сводке.

Отмечается, что такой результат был достигнут «в результате успешных наступательных действий». В 2001 году население этого поселка составляло 319 человек.

До этого Минобороны сообщило об освобождении Кураховки в ДНР. В этом поселке городского типа проживают около 3 тыс. человек. Переход Кураховки под контроль РФ открывает дорогу для дальнейшего наступления на Покровск.

По мнению эксперта Живова, Россия займет Покровск к Новому году, обрушив тем самым линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР.

Покровск (Красноармейск) — это крупный военный узел, через который Вооруженные силы Украины осуществляют снабжение фронта, подвоз артиллерийского снаряжения и военнослужащих.

Ранее советник Пушилина рассказал, что освобождение запада ДНР может обрушить оборону ВСУ до Днепра.

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