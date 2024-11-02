Стало известно, что российские войска подошли к пригороду Курахово

Российские военнослужащие подошли к ближайшему пригороду города Курахово в западной части Донецкой народной республики. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он пояснил, что российская армия оттесняет противника к западной границе республики. Войска уже вошли в село Трудовое, которое находится южнее Курахово. Также военнослужащие вошли в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово.

В трех населенных пунктах идет зачистка и подавление последних единичных очагов сопротивления ВСУ, заключил Рогов.

Накануне Рогов сообщал, что на Южно-Донецком направлении севернее Угледара произошел обвал линии фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инициатива находится полностью в руках Вооруженных сил России, подчеркнул он.

Ранее под Угледаром уничтожили украинскую вышку связи.