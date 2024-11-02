Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что российские войска подошли к пригороду Курахово

Рогов: российские войска подошли к пригороду Курахово в западной части ДНР

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военнослужащие подошли к ближайшему пригороду города Курахово в западной части Донецкой народной республики. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он пояснил, что российская армия оттесняет противника к западной границе республики. Войска уже вошли в село Трудовое, которое находится южнее Курахово. Также военнослужащие вошли в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово.

В трех населенных пунктах идет зачистка и подавление последних единичных очагов сопротивления ВСУ, заключил Рогов.

Накануне Рогов сообщал, что на Южно-Донецком направлении севернее Угледара произошел обвал линии фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инициатива находится полностью в руках Вооруженных сил России, подчеркнул он.

Ранее под Угледаром уничтожили украинскую вышку связи.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами