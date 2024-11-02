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ВСУ заминировали дорогу в город Украинск «лепестками»

Военкор Жданов: ВСУ заминировали дорогу для эвакуации жителей у Украинска

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РИА Новости

Военный корреспондент RT Игорь Жданов рассказал в своем Telegram-канале, что украинские войска заминировали ведущую в город Украинск дорогу, которую мирные жители используют для эвакуации.

По словам Жданова, во время работы на этом участке фронта произошел инцидент с квадроциклом, который сопровождал его команду. Машина подорвалась на мине, но обошлось без пострадавших.

«Слава богу, земля уже мягкая, а покрышка толстая, так что парни целые, машина тоже», — написал военкор.

27 октября Минобороны России сообщало, что российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Мариновка и Украинск в Донецкой народной республике (ДНР).

В ночь на 2 ноября агентство РИА Новости сообщало, что Вооруженные силы Украины использовали беспилотные летальные аппараты с зажигательной смесью для атак по жилым домам в Мариновке на территории ДНР.

Ранее саперы рассказали, что ВСУ начали минировать бытовые предметы под Угледаром.

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