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ВСУ атаковали жилые дома в донецкой Мариновке дронами с зажигательной смесью

РИА Новости: дроны с зажигательной смесью атаковали жилые дома в Мариновке

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Inna Varenytsia/REUTERS

Вооруженные силы Украины использовали беспилотные летальные аппараты с зажигательной смесью для атак по жилым домам в Мариновке на территории Донецкой народной республики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную жительницу.

«Мы лично своими глазами видели <…> Прилетел дрон с какой-то зажигательной смесью», — поделилась женщина и добавила, что из-за этой атаки загорелась кровля двухэтажного многоквартирного дома, в котором она временно проживала.

Если бы подобная атака произошла в ночное время, то выбраться из горящего здания было бы невозможно, добавила женщина.

27 октября Минобороны РФ сообщало, что российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Мариновка и Украинск в ДНР.

В начале сентября американский телеканал CNN заявил, что ВСУ начали использовать в зоне специальной военной операции новые беспилотные летательные аппараты. Эти дроны оснащены резервуарами с жидким металлом — смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая нагревается до температуры 2200°C. Телеканал отметил, что эта смесь была разработана еще в конце XIX века в Германии и впоследствии использовалась страной в Первой и Второй мировых войнах в качестве зажигательного вещества для немецких бомб.

Ранее журналисты рассказали о дроне ВСУ, влетевшем в окно школы в Белгородской области.

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