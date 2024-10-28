В Иране прокомментировали возможность изменения ядерной доктрины

Иран не станет менять ядерную доктрину и разрабатывать ядерное оружие на фоне недавнего удара Израиля по военной инфраструктуре исламской республики. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«Наша позиция относительно оружия массового уничтожения предельно ясна и остается неизменной: основываясь на фетве высшего религиозно-политического органа власти нашей страны и здравом смысле, мы не собираемся переводить нашу ядерную программу в военное русло», — заявил Багаи.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. По информации газеты The Jerusalem Post, в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции были атакованы исключительно военные цели. По данным телеканала Sky News Arabia, Ирану понадобится год для восстановления ракетного потенциала после прошедшей атаки.

До этого в МИД рассказали об усилиях РФ по разрядке на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране призвали пересмотреть ядерную доктрину.