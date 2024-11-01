В Бейруте прогремело не менее 10 мощных взрывов

Не менее 10 мощных взрывов прогремело на территории южной части Бейрута — столицы Ливана — после атаки истребителей и дронов армии Израиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в местной службе гражданской обороны.

По данным издания, Израиль наносил авиаудары по объектам шиитской группировки «Хезболла». Сначала были атакованы кварталы Губейри, Харет-Хорейк, а также лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна.

«Затем удары были нанесены по зданиям в районах Кафаат и Эль-Мрейд», — отметил собеседник.

30 октября новый генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Наим Касем в первом после избрания выступлении пообещал своим сторонникам победу над Израилем. Лидер «Хезболлы» подчеркнул, что движение столкнулось с крупным проектом в регионе — войной. По его словам, эта конфронтация покажет, что «западные ценности являются ложными лозунгами».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Израиль пригрозил новому лидеру «Хезболлы» самым коротким пребыванием на посту.