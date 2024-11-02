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В Британии подтвердили ликвидацию британского наемника в ДНР

Бывшего военнослужащего сухопутных войск Великобритании ликвидировали в ДНР

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наемника, который ранее служил в сухопутных войсках Великобритании, уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британское телевидение.

«Тело бывшего британского солдата... будет доставлено в пятницу в дом его родителей в графстве Фермана», — отмечается в материале.

Имеется в виду 24-летний Лиам Лав с позывным «Валентин», который попал под минометный обстрел в Лимане. Боец в течение четырех лет служил в сухопутных войсках Великобритании, после чего отправился на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против российской армии.

23 октября Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие российской группировки войск «Центр» при взятии населенного пункта Михайловка в ДНР обнаружили двух британских военнослужащих, которые находились в одном из опорных пунктов.

До этого в Верховном суде ДНР огласили приговор объявленному в международный розыск гражданину Великобритании Марку Джону Эйресу, воевавшему на стороне Вооруженных сил Украины. Наемника заочно приговорили к 15 годам колонии.

Наемник из Франции заявил, что иностранцы воюют на Украине ради видео в TikTok.

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