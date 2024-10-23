Военнослужащие российской группировки войск «Центр» при взятии населенного пункта Михайловка в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили двух британских военнослужащих, которые находились в одном из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ, сообщил командир батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников.

«Про один опорник, который брали. Да, было два военнослужащих из Британии, наемники. Они в этом опорнике так и остались», — сказал Красильников.

По его словам, на форме иностранных бойцов имелись соответствующие нашивки и флаги. Речь идет о форме натовского образца. Вооружение у этих бойцов было иностранного производства, добавил капитан.

В октябре бойцы штурмовых подразделений российской группировки войск «Восток» сообщили, что в настоящее время наиболее ожесточенное сопротивление оказывают иностранные военнослужащие.

В этом же месяце старший инструктор Ленинградского полка с позывным «Бетон» рассказал, что иностранные военнослужащие в рядах ВСУ первыми покидают позиции на линии фронта при приближении штурмовых групп ВС РФ. Он отметил, что иностранцы призваны поднимать дух и мотивацию украинских солдат.

Ранее наемник из США заявил о хаосе в рядах ВСУ при нахождении в Курской области.