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Наемник из Франции заявил, что иностранцы воюют на Украине ради видео в TikTok

France 2: наемник рассказал, что иностранцы воюют на Украине ради видео в TikTok

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Pavel Golovkin/AP

Многие иностранцы приезжают воевать на Украину в составе интернационального легиона только ради того, чтобы снимать видео для соцсети TikTok. Об этом телеканалу France 2 заявил французский наемник.

«К нам пришло очень много так называемых тиктокеров, они приходят, чтобы записывать видео. Я называю их клоунами, они тратят снаряды, которые нужны на фронте. Жаль, когда их растрачивают ради трех видео в TikTok», — заявил он.

28 мая президент России Владимир Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил, что иностранные военные на Украине окажутся в зоне поражения российских войск.

В этот же день Путин сказал, что поляки никогда не уйдут с Украины, если военнослужащих республики направят в зону боевых действий.

Также президент России заявил, что в Москве осведомлены о присутствии западных наемников на Украине. По словам главы государства, здесь «ничего нового нет». Российский лидер подчеркнул, что они там «давно находятся», в эфире слышна то английская речь, то французская, то польская.

Ранее военный эксперт объяснил нахождение французских инструкторов на Украине.

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