В ВСУ сообщили о продвижении российской армии в ДНР

Вооруженные силы России продвигаются в Максимовке в ДНР, расположенной на юго-западе от Курахово. Об этом заявил боец ВСУ с позывным «Мучной», слова которого передает «Страна.ua».

«Враг начал штурмом давить на Максимовку, уже есть продвижение в деревне, это очень ухудшает положение! Также усиливается давление в направлении Разлива и Трудового», — заявил «Мучной».

Вечером 1 ноября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что бойцы Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Ильинка и Степановка, расположенные к северу от Курахово в Донецкой народной республике.

В конце октября отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков призвал командование ВСУ вывести бойцов из Курахово до того, как город окружили российские войска. Он добавил, что армия России после эффективного наступления нарушила коммуникацию и логистику Вооруженных сил Украины, а также до сих пор не уступила Киеву военную инициативу.

Ранее украинский генерал-майор заявил, что в Курской области сражаются лучшие бригады ВСУ.