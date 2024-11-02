Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ сообщили о продвижении российской армии в ДНР

Боец ВСУ сообщил о продвижении ВС РФ в Максимовке Донецкой народной республики

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России продвигаются в Максимовке в ДНР, расположенной на юго-западе от Курахово. Об этом заявил боец ВСУ с позывным «Мучной», слова которого передает «Страна.ua».

«Враг начал штурмом давить на Максимовку, уже есть продвижение в деревне, это очень ухудшает положение! Также усиливается давление в направлении Разлива и Трудового», — заявил «Мучной».

Вечером 1 ноября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что бойцы Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Ильинка и Степановка, расположенные к северу от Курахово в Донецкой народной республике.

В конце октября отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков призвал командование ВСУ вывести бойцов из Курахово до того, как город окружили российские войска. Он добавил, что армия России после эффективного наступления нарушила коммуникацию и логистику Вооруженных сил Украины, а также до сих пор не уступила Киеву военную инициативу.

Ранее украинский генерал-майор заявил, что в Курской области сражаются лучшие бригады ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами