В Севастополе отработали системы ПВО

В Севастополе отработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили 1 ракету», — написал глава города.

Развожаев добавил, что, по данным Спасательной службы Севастополя, в результате произошедшего гражданские объекты не пострадали.

В настоящее время в городе отменен сигнал ракетной опасности.

До этого Развожаев сообщил, что в Севастополе работала система ПВО. Городские службы были приведены в состояние боевой готовности. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

8 октября Развожаев сообщил, что средства ПВО уничтожили одну воздушную цель в небе над Севастополем в районе Северной стороны. Данных о повреждениях гражданской инфраструктуры не было. Губернатор отметил, что ситуация находилась на контроле оперативных служб.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.