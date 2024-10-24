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Силы ПВО за ночь уничтожили семь беспилотников ВСУ над Россией

МО: силы ПВО за ночь уничтожили семь дронов над Черным морем и Курской областью

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Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 24 октября уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над воздушным пространством России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что три украинских дрона были сбиты над акваторией Черного моря, четыре — над Курской областью.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе сработали системы ПВО. Также там действовал сигнал ракетной опасности. Городские службы были приведены в состояние боевой готовности.

23 октября российские военные сбили над регионами России 24 беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщали в Минобороны РФ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российская ракета «Вихрь» впервые успешно поразила беспилотник ВСУ.

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Атаки БПЛА на Россию
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