В Курской области отменили режим опасности БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменена в Курской области спустя шесть часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Режим опасности атаки беспилотников был введен в регионе 1 ноября в 19:31 мск.

В ночь на 2 ноября министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 87 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Большая часть дронов Вооруженных сил Украины была уничтожена прошедшей ночью — 83. Из них 36 сбили над Курской областью, 20 — над Брянской областью, 12 — над Крымом, 8 — над Воронежской областью, 4 — над Орловской областью и 3 — над Белгородской областью.

До этого военный аналитик Сергей Полетаев сообщил, что характеристики украинских дронов позволяют им залетать вглубь территории РФ.

Ранее украинский генерал-майор заявил, что в Курской области сражаются лучшие бригады ВСУ.