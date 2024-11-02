Конфликт на Украине завершится только победой России. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Если Североатлантический альянс продолжит поддерживать Киев, то страна лишится еще больше украинцев, подчеркнул он.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин в своей статье для журнала Foreign Affairs сообщил о том, что ни один вид оружия в отдельности не поможет Киеву переломить ход противостояния с Москвой в свою пользу. По словам главы Пентагона, никакого «магического решения» украинского конфликта не существует.

17 октября Риттер заявил, что в Донбассе начался неконтролируемый развал Вооруженных сил Украины. Он обратил внимание на то, что у Киева нет ресурсов, чтобы переломить ситуацию. И эти ресурсы власти Украины не могут никаким образом получить, резюмировал бывший разведчик.

Financial Times писала, что на Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с Россией об окончании военного конфликта. Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

Ранее стало известно, что командование ВСУ может затеять бунт против власти.