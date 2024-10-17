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Бывший разведчик США заявил о развале ВСУ в Донбассе

Экс-разведчик Риттер: в Донбассе начался развал украинской армии

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Андрей Бортко/РИА Новости

В Донбассе начался неконтролируемый развал Вооруженных сил Украины. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works, пишет «Лента.ру».

«Крах Вооруженных сил Украины на донецком фронте реален. Это уже началось, русские просто наступают», — подчеркнул он.

Риттер обратил внимание на то, что у Киева нет ресурсов, чтобы переломить ситуацию. И эти ресурсы власти Украины не могут никаким образом получить, резюмировал бывший разведчик.

Кроме того, Риттер предполагал, что конфликт для Украины закончится так же, как в свое время для Японии. Он отметил, что Украину призывают сражаться с Россией до победного конца, однако Киев не может этого сделать. Поэтому, считает военный, республику ждет конец конфликта «в японском стиле», то есть безоговорочная капитуляция.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что Украина проиграла в конфликте с Россией еще полтора года назад, а сейчас наступил момент для решающего удара. По его словам, для российской армии настал лучший момент для атаки в районе реки Днепр, а также в сторону Киева.

Ранее в США признали, что не смогут помочь Украине.

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