Американское руководство придерживается мнения, что ни один вид оружия в отдельности не поможет Киеву переломить ход противостояния с Москвой в свою пользу. Об этом в своей статье для журнала Foreign Affairs написал министр обороны США Ллойд Остин.

По словам главы Пентагона, никакого «магического решения» украинского конфликта не существует.

«Ни одна разновидность вооружений в отдельности не изменит ход боевых действий. <...> Важно применить комбинированное воздействие военных возможностей Украины и сосредоточить внимание на том, что действительно работает», — подчеркнул он.

1 ноября британская газета The Guardian со ссылкой на неназванного украинского чиновника написала, что Вашингтон может лишиться своего военного авторитета, если позволит Киеву потерпеть поражение в противостоянии с Москвой.

Как сказал источник издания, в 2021 году американские власти приняли решение вывести войска из Афганистана и столкнулись с «катастрофой». Спустя три года США вновь оказались в зоне риска, но уже из-за Украины, добавил он.

Ранее в парламенте Украины признали, что страна окажется в трудном положении при любом исходе выборов в США.