Вооруженные формирования Украины девять раз атаковали Донецкую народную республику в течение суток. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Девять фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано Представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки (1 ноября. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что девять обстрелов случилось на Горловском направлении. Сведений о пострадавших не поступало, обошлось без повреждений домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Всего ВФУ выпустили 30 единиц различных боеприпасов, добавили в организации.

1 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отмечал, что на Южно-Донецком направлении севернее Угледара произошел обвал линии фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инициатива находится полностью в руках Вооруженных сил России, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовятся к обороне Днепропетровской области.