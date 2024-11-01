ВСУ готовятся к обороне Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины сомневаются по поводу того, смогут ли они удержать Красноармейск (украинское название — Покровск), из-за чего принимаются меры по подготовке обороны Днепропетровской области. Об этом в эфире Первого канала сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Мы с юга можем давить на город Покровск, к которому наши ребята тоже уже подошли на считанные километры. И как говорит наша разведка, противник уже начинает создавать линию обороны в Днепропетровской области. То есть они таким вот образом показывают, что они могут не удержать этот город [Красноармейск]», — рассказал Кимаковский.

Он также добавил, что ВСУ все еще готовятся к битве за Красноармейск, город закрыт для въезда и выезда.

На прошлой неделе замкомандира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявил, что из-за приближения российских войск украинским властям следует готовить Днепропетровскую область к обороне. По его словам, украинским властям нужно изменить подход к обороне и строить фортификационные линии до приближения к ним ВС РФ.

Ранее западное издание констатировало, что ВСУ отброшены на всех фронтах.