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В Израиле заявили о ликвидации одного из членов политбюро ХАМАС

ЦАХАЛ: израильские военные ликвидировали в Газе члена политбюро ХАМАС Кассаба

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Amir Cohen/Reuters

Бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили в секторе Газа Иззэддина Кассаба, который являлся одним из членов политического бюро палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

По ее данным, он был ликвидирован в районе города Хан-Юнис на юге палестинского анклава в результате точечного удара, нанесенного израильскими ВВС на основании разведданных.

Как заявили в ЦАХАЛ, Кассаб был одним из последних членов политбюро ХАМАС высокого ранга, остававшихся в живых в секторе Газа. Вместе с ним был также устранен его помощник Айман Айеш.

В израильской армии утверждают, что Кассаб, «имевший значительную власть», был причастен к организации терактов против Израиля. Он поддерживал «стратегические и военные связи [ХАМАС] с другими [палестинскими] фракциями в секторе Газа», добавили в пресс-службе.

1 сентября стало известно, что ХАМАС отверг предложение о заключении с Израилем соглашения о временном прекращении огня.

Несколько дней назад палестинское движение сообщило, что «открыто для сделки с Израилем» по сектору Газа на фоне начавшихся в Катаре переговоров, направленных на прекращение конфликта и освобождение заложников.

Ранее Нетаньяху заявил о ликвидации почти всех батальонов ХАМАС.

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