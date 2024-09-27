Нетаньяху заявил о ликвидации почти всех батальонов ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала 23 из 24 батальонов палестинской группировки ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на 79-й Генеральной Ассамблее ООН, сообщает «Интерфакс».

Израильские военные продолжают выяснять возможности ХАМАС и уничтожают остатки ее инфраструктуры, подчеркнул он. По словам премьер-министра, на вооружении группировки стояли 15 тысяч неуправляемых ракет, а общая длина подземных туннелей превышала 560 км.

«ЦАХАЛ <…> уничтожил свыше 90% ракетного арсенала и вывел из строя ключевые элементы их подземной сети», — сказал Нетаньяху.

Премьер-министр высказал мнение, что ХАМАС восстановит силы, если оставить ее систему управления в секторе Газа. Анклаву необходимо пройти через «демилитаризацию и дерадикализацию», резюмировал он.

ХАМАС атаковала Израиль 7 октября 2023 года. В ответ Армия обороны Израиля организовала операцию против этой группировки в секторе Газа.

Американская газета The Wall Street Journal отмечала, что официальные лица США не уверены, удастся ли вообще когда-либо урегулировать палестино-израильский конфликт.

Ранее британский премьер Стармер призвал вернуть «сосиски» из сектора Газа.