Медведев заявил о важности заботы о военнослужащих

Медведев указал на важность поддержки российской армии, а также заботы о военнослужащих. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Тем не менее Медведев подчеркнул необходимость не допускать перекосов в бюджете в сторону военных расходов. Необходимо соблюдать баланс, отметил он.

«То есть мы и развиваемся, и финансируем то, без чего наша страна просто сейчас не может остаться, без поддержки Вооруженных сил и заботы о военнослужащих», — сказал Медведев.

Медведев также отметил, что обязательства перед гражданами остаются в приоритете для государства, несмотря на сложные времена.

До этого министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство РФ подготовило около 900 поправок в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы, предлагается перераспределить порядка ₽7 трлн.

Ранее Медведев рассказал, чем смогут заниматься участники СВО после завершения конфликта.