Медведев рассказал, что остается в приоритете государства, несмотря на сложные времена

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время заседания программной комиссии партии заявил, что обязательства перед гражданами остаются в приоритете для государства, несмотря на сложные времена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они (обязательства перед гражданами. — «Газета.Ru») остаются приоритетом, несмотря на самые сложные обстоятельства. А страна наша сейчас находится, безусловно, в весьма сложном периоде своего развития», — поделился Медведев.

Он пояснил, что при совместной работе «Единой России» с правительством над проектом бюджета РФ были учтены значительные средства, которые выделяются на социальную сферу.

До этого министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство РФ подготовило около 900 поправок в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы, предлагается перераспределить порядка ₽7 трлн.

24 октября Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, внесенный правительством.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.