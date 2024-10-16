Медведев рассказал, чем смогут заниматься участники СВО после завершения конфликта

Участники специальной военной операции смогут приложить свои силы в образовании и бизнесе, им не обязательно становиться депутатами. Об этом на встрече с руководителями региональных исполкомов «Единой России» заявил лидер партии и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, слова которого передает РИА Новости.

«Пусть, в том числе и участники СВО занимаются активно другими делами — образованием, медициной, бизнесом. Есть куда силы приложить. Поэтому всех в депутаты точно не надо», — сказал он.

Фонд «Защитники Отечества заключил соглашение о бесплатном обучении ветеранов спецоперации с Московским финансово-юридическим университетом (МФЮА), его смогут пройти более 1 тыс. человек. Об этом сообщалось 6 августа.

В июле стало известно, что с начала года по партийному проекту «Моя карьера с Единой Россией» трудоустроены 3,3 тыс. бойцов специальной военной операции, которые вернулись с фронта. Более 1,2 тыс. проходят переобучение.

Ранее Медведев заявил, что Украина ведет реестр членов «Единой России» в новых регионах.