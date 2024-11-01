В российском регионе удвоили выплату участникам СВО

Власти Чувашии удвоили региональную выплату для граждан, которые подпишут контракт о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Николаев уточнил, что теперь размер региональной выплаты составляет 1 млн рублей. Всего с учетом поддержки от Минобороны России и предприятий республики контрактники смогут получить 1,5 млн рублей, отметил глава Чувашии.

«Поддерживали и будем поддерживать бойцов, принимающих решение защищать свою страну, мужественно отстаивать безопасность и суверенитет России», — написал Николаев.

30 октября власти Тверской области увеличили размер единовременной выплаты для участников СВО до 2 млн рублей. Поддержку смогут получить россияне, которые заключили контракт в период с 1 ноября по 31 декабря текущего года.

17 октября региональную выплату за контракт с Минобороны и отправку в зону СВО вдвое увеличили в Челябинской области. Власти региона объяснили, что размер поддержки теперь составит 1,5 млн рублей.

Ранее в Госдуме объяснили выплаты по несуществующим контрактам с Минобороны.