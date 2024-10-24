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В Госдуме объяснили выплаты по несуществующим контрактам с Минобороны

Депутат ГД Картаполов: выплаты за незаключенные контракты с МО РФ — ошибка

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Мария Девахина/РИА Новости

Выплаты за незаключенные контракты с Минобороны являются технической ошибкой. Об этом сообщил депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит RTVI.

«Надо обратиться туда, откуда они пришли, то есть в банк, и вернуть их, потому что все равно придется вернуть», — заявил парламентарий.

Картаполов сравнил ошибочный перевод от Минобороны с «бесплатным сыром», который «только в мышеловке бывает». По словам депутата, произошедшее является «100% технической ошибкой» и необходимо ее исправлять, чтобы не оказаться «под административным или уголовным преследованием».

Также депутат отметил, что получатели не могут ошибочно числиться в Минобороны как контрактники и не могут быть привлечены к ответственности за дезертирство.

До этого Правительство России утвердило алгоритм начисления ежемесячных компенсационных выплат военнослужащим, которые принимают участие в специальной военной операции.

Ранее в российском регионе вдвое увеличили выплату за отправку на СВО.

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