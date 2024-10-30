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В Тверской области увеличили выплату контрактникам более чем вдвое

В Тверской области увеличили размер выплаты контрактникам до 2 млн рублей

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Тверской области увеличили размер единовременной выплаты для граждан, которые заключили контракт о прохождении военной службы, до 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В пресс-службе напомнили, что ранее размер выплаты составлял 815 тыс. рублей. Поддержку смогут получить граждане, которые заключили контракт в период с 1 ноября по 31 декабря текущего года.

«С учетом увеличения региональной выплаты и размера федеральной выплаты военнослужащие в Тверской области будут получать единовременно при заключении контракта 2,4 млн рублей», — говорится в сообщении.

17 октября региональную выплату за контракт с Минобороны и отправку в зону СВО вдвое увеличили в Челябинской области. Власти региона объяснили, что размер поддержки теперь составит 1,5 млн рублей. На повышенную выплату могут рассчитывать те добровольцы, которые подпишут документ до конца 2024 года.

Ранее в Госдуме объяснили выплаты по несуществующим контрактам с Минобороны.

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