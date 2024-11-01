Боец ВС России рассказал об операции под Киевом в первые дни СВО

Младший сержант Артем Ковалев рассказал, как в первые дни СВО не дошел до Киева всего 15 километров. Его слова приводит Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

«Были на учениях, и после этого, 23 февраля, нам сказали, что мы заходим на территорию Украины. С самого начала СВО был на территории Украины», — сказал он.

Ковалев добавил, что жители украинских населенных пунктов позитивно встречали его подразделение, угощая российских солдат едой и сигаретами. За проведение операции под Киевом младший сержант получил медаль «За отвагу».

До этого в Минобороны рассказали, как военнослужащий ВС России младший сержант Владислав Куданов получил ранение в зоне специальной военной операции и на протяжении двух недель в одиночку оборонял стратегически важное здание.

17 октября президент России Владимир Путин во время встречи с участниками турнира для ветеранов спецоперации «Герои нашего времени» заявил, что страна всегда будет помнить подвиги бойцов СВО.

Ранее мобилизованный боец СВО рассказал о первом обстреле ВСУ.