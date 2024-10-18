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Мобилизованный боец СВО рассказал о первом обстреле ВСУ

Боец СВО Тукачев: под первый обстрел попал через полгода после мобилизации

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий российской армии Алексей Тукачев поделился воспоминаниями о первом обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) после его мобилизации. Об этом пишет «Лента.ру».

«Первый массированный обстрел по нам случился примерно через полгода после мобилизации. В тот день мина противника легла в трех метрах от входа в мой блиндаж», — вспоминает он.

После этого у бойца начались головная боль и звон в ушах. Этот случай быстро приучил его постоянно ходить в бронежилете, вспоминает Алексей.

18 октября Тукачев рассказал, что в зоне специальной военной операции (СВО) наступает самое неприятное время года. По его словам, в осенний период, когда на улице грязь и слякоть, выполнение повседневных задач отнимает гораздо больше сил и энергии.

Сам быт бойцов российской армии довольно прост, но у него есть свои нюансы. Например, бойцы вынуждены спать по очереди, прикрывая друг друга, заключил он.

Ранее сообщалось, что не успевшего восстановиться после ранения мобилизованного заставили вернуться на СВО.

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