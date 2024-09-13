Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор Поддубный рассказал, как чувствует себя спустя месяц после удара БПЛА

Военкор Поддубный пока не будет возвращаться на фронт

close
Алексей Майшев/РИА Новости

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, который месяц назад попал под удар дрона в Курской области, ждет долгого восстановления после выписки из НИИ им. Склифосовского и пока не планирует возвращаться на фронт. Об этом он сам рассказал «Газете.Ru».

«Выписали из Склифа, но пока, в общем, восстанавливаться надо еще довольно длительное время. Значительно лучше, чем месяц назад. Восстановление длительное после тех ранений, что у меня были, пока вопрос [о возвращении в зону спецоперации] преждевременный. Меня выписали, но я, в общем, еще не то что бы в рабочем состоянии. Восстановление занимает длительное время», — сказал он.

Поддубный добавил, что хотел бы поблагодарить людей, оказавших ему помощь после ранения.

«Конечно, хотел бы сказать спасибо этим людям. Я, к сожалению, плохо помню момент эвакуации, фактически вообще не помню. Поэтому в первую очередь поблагодарить людей за то, что не остались равнодушными и в тяжелых обстоятельствах эвакуировали», — заключил он.

7 августа украинский дрон атаковал внедорожник, в котором находился Поддубный. Военкор работал на территории Курской области и рассказывал о боях в окрестностях Суджи.

Изначально сообщалось, что Поддубного не удалось спасти. Первым об этом написал в Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Делягин, но через некоторое время удалил свой пост и опубликовал видео с извинениями перед Поддубным и его родственниками.

После удара беспилотника военкора привезли в больницу в административном центре региона, где у него диагностировали тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. Позже его доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского в Москве. 13 сентября Поддубного выписали из больницы.

Ранее Путин позвонил Поддубному и поздравил его с днем рождения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами