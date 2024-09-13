Военкор Поддубный рассказал, как чувствует себя спустя месяц после удара БПЛА

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, который месяц назад попал под удар дрона в Курской области, ждет долгого восстановления после выписки из НИИ им. Склифосовского и пока не планирует возвращаться на фронт. Об этом он сам рассказал «Газете.Ru».

«Выписали из Склифа, но пока, в общем, восстанавливаться надо еще довольно длительное время. Значительно лучше, чем месяц назад. Восстановление длительное после тех ранений, что у меня были, пока вопрос [о возвращении в зону спецоперации] преждевременный. Меня выписали, но я, в общем, еще не то что бы в рабочем состоянии. Восстановление занимает длительное время», — сказал он.

Поддубный добавил, что хотел бы поблагодарить людей, оказавших ему помощь после ранения.

«Конечно, хотел бы сказать спасибо этим людям. Я, к сожалению, плохо помню момент эвакуации, фактически вообще не помню. Поэтому в первую очередь поблагодарить людей за то, что не остались равнодушными и в тяжелых обстоятельствах эвакуировали», — заключил он.

7 августа украинский дрон атаковал внедорожник, в котором находился Поддубный. Военкор работал на территории Курской области и рассказывал о боях в окрестностях Суджи.

Изначально сообщалось, что Поддубного не удалось спасти. Первым об этом написал в Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Делягин, но через некоторое время удалил свой пост и опубликовал видео с извинениями перед Поддубным и его родственниками.

После удара беспилотника военкора привезли в больницу в административном центре региона, где у него диагностировали тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. Позже его доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского в Москве. 13 сентября Поддубного выписали из больницы.

Ранее Путин позвонил Поддубному и поздравил его с днем рождения.