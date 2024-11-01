Появились кадры удара беспилотника по нефтебазе на Ставрополье

На нефтебазу в Ставропольском крае упал беспилотник. Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видеоролик, на котором, как предполагается, показан момент удара.

На опубликованных кадрах видно, как после падения беспилотника нефтебаза озарилась яркой вспышкой. В результате произошедшего начался пожар.

Сотрудники нефтебазы отметили, что при падении беспилотника «защита помогла». Речь идет о специальной металлической сетке, установленной сверху резервуара с топливом.

О падении беспилотника несколькими часами ранее сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, при инциденте никто не пострадал. Массированная атака со стороны Украины продолжалась до самого утра.

Утром 1 ноября в Минобороны России сообщили, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили и перехватили 83 беспилотника Вооруженных сил Украины.

Ранее эксперт назвал секретное оружие, которому противостоят российские войска.