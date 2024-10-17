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Эксперт назвал секретное оружие, которому противостоят российские войска

Перенджиев: ПВО, РЭБ работают по «одному из самых сверхсекретных вооружений» ВСУ

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РИА «Новости»

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил «Ленте.ру», что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) работают по одному из самых сверхсекретных вооружений ВСУ — дрону «Лютый».

По словам Перенджиева, речь идет о малозаметном дроне. Беспилотник вероятно может переносить взрывные устройства для нанесения удара, то есть может действовать как обычный бомбардировщик, чтобы сбрасывать бомбы на различные объекты.

«Но мы можем противостоять ему. Наши системы обнаружения по нему работают, и работают средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны», — поделился эксперт.

До этого Минобороны РФ сообщало, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Орловской, Курской и Брянской областей.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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