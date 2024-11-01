Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Снайперы Росгвардии прикрыли штурмовые группы в боях за Курскую область

«Лента.ра»: снайперы Росгвардии обеспечили прикрытие штурма в Курской области

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Снайперы Росгвардии прикрывают штурмовые группы в боях за Курскую область. Об этом сообщает «Лента.ру», в распоряжении которой оказалось соответствующее видео.

На кадрах можно увидеть работу снайперов по наблюдению за опорным пунктом украинских войск. Боец Росгвардии рассказывает, что уничтожил противника в перерыве между штурмами.

Утром 1 ноября стало известно, что военнослужащие соединения ВДВ группировки ВС РФ «Север» взяли под контроль дамбу в Курской области. По словам старшего офицера управления бригады ВДВ с позывным «Зима», российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с восточной части и перешли к удержанию.

Накануне бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Киев совершил «стратегическую ошибку», организовав атаку на Курскую область.

Ранее министерство обороны РФ показало уничтоженную в Курской области украинскую технику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами