Снайперы Росгвардии прикрывают штурмовые группы в боях за Курскую область. Об этом сообщает «Лента.ру», в распоряжении которой оказалось соответствующее видео.

На кадрах можно увидеть работу снайперов по наблюдению за опорным пунктом украинских войск. Боец Росгвардии рассказывает, что уничтожил противника в перерыве между штурмами.

Утром 1 ноября стало известно, что военнослужащие соединения ВДВ группировки ВС РФ «Север» взяли под контроль дамбу в Курской области. По словам старшего офицера управления бригады ВДВ с позывным «Зима», российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с восточной части и перешли к удержанию.

Накануне бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Киев совершил «стратегическую ошибку», организовав атаку на Курскую область.

Ранее министерство обороны РФ показало уничтоженную в Курской области украинскую технику.