Военнослужащие соединения ВДВ группировки ВС РФ «Север» взяли под контроль дамбу в Курской области. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на старшего офицера управления бригады ВДВ с позывным «Зима».

«Одно из соединений Воздушно-десантных войск после штурмовых действий по овладению населенным пунктом [в Курской области] вышли на дамбу, конкретно на восточную часть», — сказал военный, добавив, что задача была выполнена во взаимодействии с морской пехотой.

По его словам, военные выбили ВСУ с восточной части и перешли к удержанию.

Где находится эта дамба, не уточняется.

Он назвал оперативно-тактическим успехом занятие объекта и отметил, что это открывает возможности ВС РФ для дальнейшего развития наступления в регионе.

17 октября Mash сообщал, что российские военные освободили Старую Сорочину и Александрию в Курской области, а также взяли под контроль пропускной пункт «Бондаревка».

Ранее Зеленский заявил, что Украина могла бы захватить Курскую АЭС.