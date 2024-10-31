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Уничтоженная техника ВСУ в Курской области попала на видео

Минобороны РФ показало видео с разбитой техникой ВСУ в Курской области

Министерство обороны РФ показало видео с техникой украинских войск, уничтоженной на территории Курской области. Ролик появился в его официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, в ходе сражений российские бойцы выбили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ряда позиций в Беловском районе Курской области. Задачу выполнили морские пехотинцы Черноморского флота РФ в составе группировки войск «Север».

«В бою военнослужащие уничтожили несколько бронетранспортеров с личным составом противника, а на отбитых позициях заполучили различные образцы вооружения западного производства», — говорится в комментарии к записи.

При этом на самих кадрах можно увидеть сильно поврежденную технику ВСУ и боеприпасы, которые украинские военные оставили на позициях при отступлении.

31 октября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что украинские формирования за минувшие сутки потеряли более 300 бойцов и восемь артиллерийских орудий в Курской области. Кроме того, солдатам Вооруженных сил РФ удалось вывести из строя четыре миномета и столько же боевых бронированных машин ВСУ.

Как рассказали в ведомстве, потери украинских войск за все время сражений в российском регионе уже превысили 28,6 тыс. человек.

Ранее военные ВС РФ пресекли попытку украинских солдат прорваться в Глушковский район Курской области.

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