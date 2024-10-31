Стало известно о продвижении войск ВС РФ в сторону Купянска

Подразделения Вооруженных сил России продвигаются в сторону Купянска, взятие Кругляковки дало им тактический простор. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

«Кругляковка уже находится под полным контролем наших вооруженных сил, что создает определенную угрозу группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая сейчас находится в Боровой», — сказал он.

По его словам, из-за рельефа местности путей отхода для украинских военных практически нет. Он подчеркнул, что Кругляковка открывает «очень серьезный тактический простор».

31 октября министерство обороны России сообщило, что российские войска водрузили флаг РФ над Кругляковкой Харьковской области. Флаг России был водружен на телевышке над городом, расположенным в 20 километрах от Купянска.

Ранее ВС России взяли под контроль Ясную Поляну в ДНР.