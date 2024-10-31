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Минобороны показало кадры водружения российского флага над Кругляковкой

Минобороны показало видео водружения флага над Кругляковкой Харьковской области

Российские войска водрузили флаг РФ над Кругляковкой Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие штурмовых подразделений 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии группировки войск «Запад» водрузили флаг над освобожденным от ВСУ населенным пунктом Кругляковка», — сообщили в ведомстве.

Флаг России был водружен на телевышке над городом, расположенным всего в 20 километрах от Купянска.

О взятии под контроль РФ этого населенного пункта стало известно 30 октября.

Как позже заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, взятие населенного пункта Кругляковка под контроль российских войск позволило закрыть путь на правый берег Оскола для ВСУ. Российские войска продолжают наступать по линии фронта, постепенно оттесняя противника.

Ранее ВС России взяли под контроль Ясную Поляну в ДНР.

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