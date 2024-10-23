Морская авиация уничтожила в Черном море четыре безэкипажных катера ВСУ

В ночь на 23 октября экипажи морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что катера направлялись в сторону Крыма.

Кроме того, в течение ночи системы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией Ростовской области и десять дронов — над Республикой Крым.

Накануне, в течение 22 октября, российские ПВО уничтожили над регионами России 23 беспилотника самолетного типа ВСУ. Большая часть из них пришлась на Брянскую область.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.