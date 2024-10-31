Над Орловской областью уничтожили пять беспилотников ВСУ

В небе над Орловской областью силы противовоздушной обороны ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Орловская область вновь подвергается массированной атаке противника — средствами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 23:18 по московскому времени.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и повреждений, отметил Клычков. На местах происшествий организована работа оперативных служб.

Губернатор призвал жителей региона быть бдительными и поблагодарил военнослужащих за отражение атаки дронов.

Накануне Клычков сообщал, что ночью над Орловской областью был сбит один вражеский беспилотный летательный аппарат. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.